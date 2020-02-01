Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"Все стабильно, все хорошо. Пока никаких новых данных по состоянию этой девушки нет", - сказал собеседник агентства.

"Она поступила с легкими симптомами ОРЗ, ее самочувствие не ухудшалось", - сообщила главный врач Областной клинической инфекционной больницы Ольга Сиюткина, слова которой распространил департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

У молодых людей, контактировавших с ней, с отрицательными анализами также никаких симптомов не появилось, они продолжают оставаться под наблюдением, добавила медик.

Как сообщалось, у контактировавших с заболевшей коронавирусом студенткой из Китая в Тюмени отрицательные анализы.

Накануне стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболели два гражданина Китая, один - в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области.

Ранее в субботу в Роспотребнадзоре по Забайкальскому краю сообщили, что заразившийся коронавирусом и госпитализированный гражданин КНР выздоравливает. По данным ведомства, болезнь у него протекает в легкой форме, он находится в удовлетворительном состоянии.