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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

Apple приостановила работу магазинов в Китае из-за коронавируса

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Apple решила приостановить работу своих офисов и магазинов в Китае из-за зафиксированной там вспышки коронавируса, сообщает в субботу Bloomberg.

Это решение будет действовать до 9 февраля. Кроме того, в компании решили ограничить поездки своих сотрудников в КНР. В самом Китае компания будет регулярно проверять, нет ли высокой температуры у работников.

В то же время, онлайн-магазин Apple продолжит работу в Китае в обычно режиме.

Как сообщалось, в декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило почти 12 тыс. человек, более 250 человек умерли.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 01 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Apple

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