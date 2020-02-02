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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:57

РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем с 3 февраля

Данные меры приняты, чтобы предотвратить распространение коронавируса

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В целях предупреждения проникновения на территорию России коронавирусной инфекции с 00:00 3 февраля временно приостановлено движение пассажирских поездов в Китай, сообщается на сайте РЖД.

Данные меры затронут пассажирские поезда № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог" и № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин, а также беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19.

"Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут действовать "до особого указания". Неиспользованные билеты на, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат, добавили в РЖД.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась вспышка пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса. К настоящему моменту число зараженных новым коронавирсуом в Китае превысило 14 тысяч, более 300 человек скончались. 328 человек выписаны после успешного похождения курса лечения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вызываемой коронавирусом пневмонии чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, случаи заражения новым коронавирусом подтверждены в 23 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Россия Китай РЖД

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