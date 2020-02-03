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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:44

Забайкальцы за неделю раскупили трехгодичный запас медицинских масок

В регионе был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На фоне новостей о первом случае заражения новым коронавирусом в аптеках Забайкалья за неделю продано до трехгодичного запаса медицинских масок, власти региона решают вопрос о закупке дополнительной партии, сообщает пресс-служба правительства края.

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Там заявили, что власти получают сведения "о возможных спекулянтах - гражданах, которые якобы в личных целях покупают в аптеках по несколько тысяч медицинских масок".

Аптечные сети города прорабатывают вопрос о внеочередной закупке масок в Иркутске и Хабаровске.

31 января стало известно о первых двух заразившихся коронавирусом в России - в Забайкалье и в Тюменской области.

По сообщению властей края, гражданин Китая с подозрением на коронавирус был госпитализирован и помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевую инфекционную больницу 26 января. Диагноз подтвердил только второй анализ.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в середине декабря 2019 года.

Жертвами нового коронавируса стали более 360 человек, заражены около 17 тысяч. ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Забайкальский край Забайкалье

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