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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:07

В Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом

В Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом
Архивное фото
Фото: Максим Туманов/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Гражданин КНР, которого госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией в больницу Забайкалья и жалуется на лечение, находится в соответствующих санитарным нормам условиях и получает необходимую помощь, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. В нем есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов", - приводит пресс-служба слова главврача краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука.

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По его словам, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Необходимости в организации индивидуального врачебного поста нет, больной на выходных регулярно осматривался врачами дежурной смены. Бокс оборудован в соответствии с санитарными нормативами, обеспечен отдельной системой вентиляции, которая работает в автоматическом режиме.

В аналогичных условиях в стационаре размещены женщина и ребенок, с которыми гражданин Китая постоянно контактировал. Женщина по рации может вызвать медперсонал.

В свою очередь Минздрав России намерен проверить жалобу на условия содержания в больнице Читы гражданина Китая, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он отметил, что в по закону "каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения".

Местное издание "Чита.ру" в воскресенье сообщило, что госпитализированный гражданин КНР Ван Юньбинь обратился к ним с жалобой на условия лечения и содержания в больнице, а также отсутствие информации о диагнозе.

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента", - приводит издание слова китайца.

Он также сообщил, что "за одну неделю у нас взяли кровь на анализы шесть раз, но так и не дали ни одного результата".

Как сообщалось, 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что больные выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

Власти Забайкалья сообщили, что гражданин Китая с подозрением на коронавирус был госпитализирован и помещен в специальный изолированный медицинский бокс в краевую инфекционную больницу 26 января. Диагноз "коронавирус" подтвердил только второй анализ.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.

На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Забайкалье Китай

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