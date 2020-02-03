Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:15

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инициатива РПЦ о включении упоминания бога в Конституцию РФ должна обсуждаться в рамках рабочей группы по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииСопредседатель рабочей группы Клишас поддержал идею упомянуть в Конституции богаЧитать подробнее

"В данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о включении упоминания бога в Конституцию РФ и на вопрос, считают ли в Кремле это предложение уместным.

По его словам, "как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения, инициативы и выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности (включения в Конституцию РФ)".

Дмитрий Песков РПЦ патриарх Кирилл

Новости по теме

Новости

В Новосибирске отправили под домашний арест организатора вечеринки в здании, где рухнула крыша

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот
Новый коронавирус в Китае

Компаниям в РФ рекомендовали продлить отпуска уехавшим домой сотрудникам из КНР

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В Крыму раскрыли резонансное убийство пастушки

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ

Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новый коронавирус в Китае

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

"Ъ" узнал об идее Генпрокуратуры создать спецресурс по борьбе с кибермошенниками

МВД предложило разрешить любые комбинации цифр в кодах регионов на номерах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');