Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Инициатива РПЦ о включении упоминания бога в Конституцию РФ должна обсуждаться в рамках рабочей группы по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае вся дискуссия ведется в рамках комиссии, и она должна там вестись. Состав комиссии очень широкий, высказываются разные точки зрения, формулируются разные предложения, в том числе и это предложение будет там обсуждаться", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать инициативу патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о включении упоминания бога в Конституцию РФ и на вопрос, считают ли в Кремле это предложение уместным.

По его словам, "как раз функция комиссии - воспринимать озвучиваемые предложения, инициативы и выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности (включения в Конституцию РФ)".