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Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России
Литургия в храме Христа Спасителя в 11-ю годовщину интронизации патриарха Кирилла
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с инициативой включить упоминание о Боге в Конституцию России.

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"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верит. Я не говорю только о православных - я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других. Если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - сказал он в субботу на трапезе по случаю 11-й годовщины своей интронизации.

"Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции", - добавил предстоятель.

По его мнению, сегодня можно было бы начать дискуссию об этом.

Президент России Владимир Путин 15 января во время своего послания Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства.

20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию.

23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении.

28 января рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию внесла больше 100 предложений по изменению Основного закона, сообщали СМИ.

Хроника 15 января – 01 февраля 2020 годаИзменение Конституции
РПЦ Конституция патриарх Кирилл

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