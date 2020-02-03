Депутат Госдумы предложил дополнить Конституцию РФ поправкой о русских

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Константин Затулин внес в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ предложение изменить редакцию начала преамбулы, добавив в нее слово "русские".

"Предлагаю внести в начало преамбулы Конституции РФ вместо прежней следующую формулировку: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле", - говорится в письме Затулина сопредседателю рабочей группы, председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову.

Письмо процитировали "Интерфаксу" в пресс-службе Затулина в понедельник.

Депутат заметил, что в Конституции РФ слово "русский" упоминается лишь однажды в статье 68 главы 3, где сказано, что "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык".

Однако этого, по мнению Затулина, "явно недостаточно, чтобы, не ставя под сомнение равноправие всех наций и народностей в РФ, прав и обязанностей граждан РФ различных национальностей, отразить важную, системообразующую роль наиболее многочисленного русского народа в существовании и развитии России".