Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Он напомнил, что референдум по доверию Ельцину подготовили в 1993 году за 27 дней

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин рассчитывает, что поправки в Конституцию будут приняты в течение трех месяцев с небольшим. Он сказал это на встрече с представителями общественности.

Он надеется, что удастся "уложиться в здравые сроки".

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - сказал глава государства.

Он напомнил, что в 1993 году референдум по доверию Борису Ельцину готовился "в течение всего 27 дней" от момента заявления до момента голосования, а над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю.

Также на этом мероприятии Путин заверил, что внес поправки в Основной закон не ради того, чтобы продлить свои полномочия, а поскольку за время работы президентом заметил, что "некоторые вещи не работают так, как должны".

Намеченное всенародное голосование по поправкам, если оно произойдет, по его словам, по сути будет плебисцитом, волеизъявлением граждан.

Сроки и формат голосования до сих пор не определены.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в послании Федеральному собранию. В тот же день он сформировал рабочую группу по подготовке этих поправок. 20 января он уже внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию и 23 января депутаты единогласно приняли его в первом чтении.

Второе чтение на днях перенесли с 11 февраля до 14 февраля, поскольку рабочая группа собрала слишком много предложений по поправкам, в том числе от депутатов, регионов и общественности.