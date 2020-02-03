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В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Московской патриархии считают, что если в Конституции РФ будет закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины, речь должна идти не о семье, а именно о браке.

"В действующем российском законодательстве правовые последствия порождает зарегистрированный брак. Так, общее имущество супругов возникает в браке, решение вопроса о том, с кем из супругов будут проживать общие несовершеннолетние дети, равно как и вопроса об алиментных обязательствах в отношении супругов и детей, происходит после прекращения брака. Поэтому в качестве союза мужчины и женщины следует определить брак, а не семью", - заявила "Интерфаксу" в понедельник глава правового управления патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Таким образом она прокомментировала предложение заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса о закреплении в Конституции РФ понятия семьи как союза мужчины и женщины.

Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков. "А вот брак в России - это союз мужчины и женщины. Поэтому если и вносить в Конституцию РФ упоминание о таком союзе, то это упоминание уместно в отношении брака, а не семьи", - добавила она.

В Семейном кодексе РФ нет определения понятия "семья". Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 СК РФ, в России для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста.

Понятие семьи есть в федеральном законе "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Она определяется как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство".

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. 30 января спикер Вячеслав Володин сказал, что поправок поступает так много, что второе чтение, возможно, придется перенести на более поздний срок.

РПЦ Константин Малофеев

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