В РПЦ предложили закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Московской патриархии считают, что если в Конституции РФ будет закреплено определение семьи как союза мужчины и женщины, речь должна идти не о семье, а именно о браке.

"В действующем российском законодательстве правовые последствия порождает зарегистрированный брак. Так, общее имущество супругов возникает в браке, решение вопроса о том, с кем из супругов будут проживать общие несовершеннолетние дети, равно как и вопроса об алиментных обязательствах в отношении супругов и детей, происходит после прекращения брака. Поэтому в качестве союза мужчины и женщины следует определить брак, а не семью", - заявила "Интерфаксу" в понедельник глава правового управления патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Таким образом она прокомментировала предложение заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева и председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса о закреплении в Конституции РФ понятия семьи как союза мужчины и женщины.

Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков. "А вот брак в России - это союз мужчины и женщины. Поэтому если и вносить в Конституцию РФ упоминание о таком союзе, то это упоминание уместно в отношении брака, а не семьи", - добавила она.

В Семейном кодексе РФ нет определения понятия "семья". Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 СК РФ, в России для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и достижение ими брачного возраста.

Понятие семьи есть в федеральном законе "О прожиточном минимуме в Российской Федерации". Она определяется как "лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство".

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект с поправками в Конституцию 20 января. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. 30 января спикер Вячеслав Володин сказал, что поправок поступает так много, что второе чтение, возможно, придется перенести на более поздний срок.