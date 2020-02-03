Х5 и "Магнит" начали заменять поставщиков из Китая из-за коронавируса

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие в России ритейлеры - X5 Retail Group и "Магнит" - меняют поставщиков из Китая на контрагентов из других стран на фоне распространения в КНР коронавируса.

"Доля прямого импорта из Китая в торговых сетях X5 невелика, существенно ниже 1%", - сказал "Интерфаксу" представитель ритейлера (Х5 управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель"). По его словам, речь идет в основном о непродовольственных товарах, из продовольственных же компания импортирует из КНР имбирь и чеснок.

"Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам", - отметил представитель Х5.

Китайские овощи и фрукты на полках "Магнита" составляли 3% от общего оборота этих товаров в 2019 году. Ритейлер продавал томаты, перец, виноград, мандарины и помело из КНР, но в этом году заменил их поставками из других стран - Марокко, Турции, Израиля.

"Магнит" отметил сложности с доставкой китайских товаров: фрукты и овощи везутся автотранспортом. Сейчас граница фактически закрыта из-за коронавируса, сказал "Интерфаксу" представитель ритейлера.

Поставки продукции, заменившей китайский импорт, выполняются стабильно и в необходимом объеме. "Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке", - добавил он.

В настоящее время поставки косточковых, семечковых и цитрусовых из Китая в Россию запрещены: с 6 января Россельхознадзор запретил поставки цитрусовых из Китая, с 10 августа 2019 года действует запрет на ввоз косточковых и семечковых культур.