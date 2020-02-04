Вместо китайских овощей в Приамурье привезут турецкие помидоры и казанские огурцы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Около 20 тонн огурцов и большая партия помидоров поступит в конце недели на прилавки Амурской области, где из-за коронавируса в Китае и ограничений в работе пунктов пропуска заканчиваются запасы китайской овощной продукции.

Во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве области министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова сообщила о принимаемых мерах по уменьшению дефицита овощей.

"Мы уточнили информацию у торговых сетей области: к 10 февраля ожидаем большую поставку из Казани - придет 19 тонн огурцов. По цене пока от оптовиков информацию не получили. В пятницу ожидаем поставку из Таджикистана и Турции партии помидоров. Они тоже будут распространены по торговым сетям", - цитирует Старкову пресс-служба регионального правительства.

По данным оптовых поставщиков, картофель, морковь, свекла и капуста на складах имеются в достаточном количестве. Обеспечить полную загрузку всех сетевых магазинов достаточным количеством овощей оптовики рассчитывают до 1 марта.

"Сейчас мы внимательно считаем запасы с учетом возможных пролонгаций закрытия пунктов пропуска. К 20 февраля наш тепличный комбинат обещает наладить поставки огурцов, они дозреют", - отметила Старкова.

Власти региона также ведут переговоры с Росгранстроем и контрольными органами по организации временного коридора на российско-китайской границе для поставок скоропортящейся продукции, а также оборудования для крупных проектов, которые реализуются в Приамурье.

"Сейчас будет обсуждаться конкретная схема потому, как сделать оборот этих транспортных средств, которые сопровождают процесс максимально контролируемым с точки зрения купирования санитарно-эпидемиологических рисков", - сообщила на заседании первый заместитель министра экономических отношений и внешних связей региона Екатерина Киреева.

Ранее сообщалось, что из-за снижения поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали овощи, которые туда завозят преимущественно из Китая. Запрета на импорт продуктов из Китая из-за коронавируса пока не вводилось, однако из-за закрытия 16 КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию.

Покупатели крупнейшей в Хабаровском крае торговой сети "Самбери" отметили, что цены на овощи выросли в полтора-два раза. В правительстве Приморья считают, что дефицит овощей вызвали ажиотажным спросом сами потребители. В Якутии, куда доставка овощей из Китая обходится еще дороже, продавцы на оптовых базах объясняют рост цен тем, что после закрытия дальневосточных границ с Китаем поменялись поставщики.