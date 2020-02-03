Генпрокуратура попросила уменьшить срок наказания активисту Котову до года

Активист, член участковой избирательной комиссии Константин Котов Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ обжаловала в кассации приговор активисту Константину Котову, осужденному на четыре года по "дадинской статье" за неоднократное нарушение правил проведения митинга.

В представлении надзорное ведомство просит изменить приговор в отношении Котова - снизить ему наказание с четырех лет лишения свободы до одного года заключения.

Пресс-секретарь суда Ольга Бондарева сообщила "Интерфаксу", что кассационное представление заместителя генпрокурора Леонида Коржинека уже поступило в суд, оно в ближайшее время передано во Второй кассационный суд общей юрисдикции вместе с другими материалами дела.

Как следует из представления Генпрокуратуры, опубликованном адвокатом Котова Марией Эйсмонт, в приговоре суд первой инстанции признал ряд смягчающих доказательств, а отягчающих доказательств судом установлено не было.

"Несмотря на это, суд первой инстанции, не аргументировав свое решение, счел, что исправление лица, впервые привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, возможно лишь путем длительной изоляции от общества, и назначил Котову наказание в виде четырех лет лишения свободы, то есть приближенное к максимально возможному, предусмотренному санкцией статьи 212.1 УК РФ. Суд апелляционной инстанции также не дал должной оценки отсутствию в приговоре надлежащей мотивации размера срока лишения свободы, определенного осужденному. При таких обстоятельствах назначенное Котову наказание нельзя признать законным и справедливым ввиду его чрезмерной суровости", - отмечает Коржинек.

Замгенпрокурора также напоминает в представлении, что к аналогичным выводам пришел и Конституционный суд РФ, который указал на явную несоразмерность назначенного Котову наказания характеру и общественной опасности содеянного.

Тверской суд Москвы 5 сентября 2019 года приговорил Котова к четырем годам по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ). Эта статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней. Котов стал вторым.

В декабре 2015 года Дадин был признан виновным и приговорён к 2,5 годам колонии. 22 февраля 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил приговор Дадину отменить, освободить его и признать право на реабилитацию. 26 февраля того же года оппозиционер был освобожден.