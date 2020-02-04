Роспотребнадзор назвал регионы с эпидемией ОРВИ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отметил превышение недельных эпидемических порогов в 23-х субъектов РФ, говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном во вторник.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации (без превышения эпидемического порога по субъекту Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточняют, что в эпидемический процесс преимущественно вовлечены дети возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет.

"Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - подчеркивают в ведомстве.