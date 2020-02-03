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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Под меднаблюдение в РФ поместили 4 тысячи человек из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Под медицинским наблюдением в РФ остаются более четырех тысяч человек, у которых были контакты с пациентами с подозрением на коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый коронавирус в Китае

Как заявила Попова журналистам в понедельник, под наблюдением остаются также лица, контактировавшие с людьми, которых проверяют на наличие коронавируса с помощью медицинских и лабораторных исследований.

Попова также предупредила о сохраняющихся рисках распространения коронавируса на территории России. "Количество заболевших достаточно велико, 17 тысяч. Резервуар инфекции достаточно большой, риски для РФ на сегодняшний день остаются, принимаем все меры абсолютно адекватные для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории РФ", - сказала руководитель Роспотребнадзора.

Она также заявила об усилении режима дезинфекции в местах общественного питания в России, чтобы предупредить в том числе распространение нового коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что ребенка, вернувшегося с китайского Хайнаня в Тулу, госпитализировали с признаками ОРВИ. В настоящее время в России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV - в Забайкалье и Тюменской области.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Анна Попова Роспотребнадзор Китай

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