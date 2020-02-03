Омичи пожаловались на аптеки, поднявшие цены на медицинские маски

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Омской области Александр Бурков поручил проконтролировать ситуацию с ценами на маски в аптеках, которые не должны искусственно подниматься из-за сообщений о коронавирусе, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Что у нас происходит со стоимостью медицинских масок в аптечных точках? Люди жалуются, что цены выросли якобы в связи с коронавирусом в Китае. По крайней мере, мы видим недовольство этим в социальных сетях", - приводится в сообщении вопрос губернатора, заданный министру здравоохранения региона Дмитрию Вьюшкову на совещании в понедельник.

Глава Минздрава сообщил, что есть "отдельные коммерческие организации, которые действительно подняли цены на медицинские маски. Но большинство аптек все же сохраняет цены на прежнем уровне".

"Коронавируса у нас в регионе нет. Дефицита медицинских масок и противовирусных препаратов, как я понимаю, тоже. Все необходимое в аптеках в наличии есть. Значит, и проблем здесь не должно быть никаких", - сказал Бурков.

По его мнению, если кто-то из бизнесменов пытается заработать на этом, то в ситуацию должна включиться антимонопольная служба.

Как сообщает правительство региона, сейчас в омских аптеках достаточно масок и противовирусных препаратов.

При этом управление Роспотребнадзора по Омской области в понедельник сообщило о росте заболеваемости ОРВИ, характерном для этого времени года. За неделю с 27 января по 2 февраля в области в целом показатель заболеваемости оказался на 44,6% ниже уровня эпидемического порога, в Омске уровень заболеваемости на 12,5% выше эпидпорога.