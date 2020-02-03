У госпитализированных в Киеве не подтвердилось подозрение на коронавирус

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве у двух пациентов Александровской больницы, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, не установлено подозрения на инфекцию, еще троим вернувшимся из Китая поставлен диагноз "аденовирусная инфекция", сообщили министерстве здравоохранения Украины.

"По результатам медицинского осмотра и консультаций 2 пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванной 2019-nCoV (коронавирус - ИФ). Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии", – сказано в сообщении на странице министерства в фейсбуке в понедельник.

В минздраве подчеркнули, что отклонено подозрение еще в трех случаях у лиц, вернувшихся из Китая, которым поставлен диагноз "аденовирусная инфекция".

В министерстве напомнили, что 1 февраля в аэропорт "Борисполь" обратились 2 пассажира по подозрению на заболевание 2019-nCoV. По результатам исследований им установлен диагноз ОРВИ.