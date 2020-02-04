Жителя Копейска будут судить за заражение жены ВИЧ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Житель Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в заражении супруги ВИЧ-инфекцией, сообщается на сайте прокуратуры региона.

По сведениям ведомства, 36-летний житель Копейска перед свадьбой знал, что у него ВИЧ-инфекция, но не рассказал об этом будущей жене.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что ВИЧ у женщины обнаружили, когда она уже несколько лет находилась в браке.

"Женщина заболела ОРВИ и долго не могла вылечиться. Ей сделали анализы, выявили ВИЧ. Сейчас она получает лечение в СПИД-центре", - сказал собеседник агентства.

Ее мужу предъявлено обвинение по статье 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией), дело направлено на рассмотрение в суд.