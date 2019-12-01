Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Число инфицированных ВИЧ в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек, сообщил "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Показатель за шесть месяцев текущего года вырос на 47 тыс. человек.

Общее число инфицированных, отметил Покровский, растет, параллельно растет смертность: так в прошлом году 37 тыс. умерло от СПИДа. Это рекордная цифра.

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ). У женщин наибольший процент в группе 30-35 лет (2-3%). Основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной.

1 декабря проходит Всемирный день борьбы со СПИДом. Впервые объявлен Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. 1 декабря - день памяти жертв СПИДа.

"Из выявленных в этом году случаев 57% заразились при гетеросексуальных контактах, 2-3% - это мужчины, имевшие секс с мужчинами, и остальные 40-41% - это наркопотребители", - уточнил Покровский.

Есть и зарегистрированные случаи передачи ВИЧ при оказании медицинской помощи, по каждому из них ведется следствие. За три года, по данным Покровского, произошло 62 таких случая.

Терапия и защита

Несмотря на угрожающую статистику, лечение от ВИЧ проходит не более 500 тыс. человек из тех, кто учтен - то есть в лучшем случае лишь каждый второй житель страны с инфекцией. Эта цифра, заметил глава ВИЧ-центра, примерная, поскольку есть те, кто мог получать терапию в течение месяца, а потом бросить. В 2018 году, по данным Покровского, государством было закуплено такое количество препаратов, которого достаточно для проведения 400 тыс. годовых курсов лечения; а этом году, вероятно, показатель не превысил 500 тыс., сказал он.

Академик напомнил, что важно добиться не только того, чтобы как можно больше россиян знали свой ВИЧ-статус, но и разъяснить людям, что отрицательный результат теста не гарантирует безопасности.

"Есть и другой момент: люди, которые обследовались на ВИЧ и выяснили, что ВИЧ у них нет, должны понимать, что риск остается. Презерватив нужно использовать всегда, когда ВИЧ-статус партнера неизвестен. Некоторые думают, что обследовался - и можно гулять дальше. Это не так", - сказал собеседник агентства.