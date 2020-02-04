Замглавы департамента Минкультуры переведен под домашний арест

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд перевел под домашний арест до 12 февраля замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова, сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Чиновника задержали в сентябре по обвинению в хищении более 20 млн рублей, выделенных на реставрацию семи десятков объектов Соловецкого монастыря и Соловецкого архипелага. Ему предъявлены обвинения по пяти эпизодам мошенничества в особо крупном размере, вину он не признает.

По версии следствия, хищения совершались с 2011 по 2016 годы. По этому же делу проходят руководитель центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимир Цветнов, гендиректор "СмартФинанса" Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков.