Замруководителя департамента Минкультуры арестовали на два месяца

Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 12 ноября замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова. Такое решение приняла судья Наталья Дударь.

Чиновника обвинили в пяти эпизодах хищения более 20 млн рублей, выделенных из бюджета на реставрацию памятников Соловецкого архипелага, рассказывал его адвокат Сергей Скрехин. По версии следствия, хищения совершались с 2011 по 2016 годы. Мосолов вину не признает.

По делу также проходят глава центра культурного наследия "Роскапстрой" Владимир Цветнов, гендиректор "СмартФинанса" Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков. Всех их также арестовали на тот же срок.