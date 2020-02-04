Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию РФ были сделаны не для продления его полномочий.

На встрече с общественностью, отвечая на вопрос о поправках в Конституцию, президент отметил, что за время своей работы главой государства ему стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны. "... и поэтому я их (поправки - ИФ) предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин.

По его словам, всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдет, по сути будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. "Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не смог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны", - пояснил Путин.

"Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - заключил он.

Объясняя мотивы предложенных поправок, он привел в пример часто возникающие вопросы в здравоохранении и в системе образования.

"Когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано для того, чтобы уровень первичного звена был достойным и чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а федеральный или региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - сказал Путин.

Он заметил, что по сути, по Конституции, муниципалитеты в стране не связаны напрямую с государством. "А должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами", - пояснил Путин.

На встрече с общественностью один из участников отметил, что на грядущем всенародном голосовании по поправкам в Конституцию народ выразит таким образом вотум доверия президенту. В связи с этим он задал вопрос, имеет ли смысл проводить потом еще и выборы президента, если население обозначит свою позицию уже на этом этапе.