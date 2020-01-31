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Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Половина видит целью поправок укрепление власти Путина, столько же - совершенствование госуправления

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Фото: Reuters

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Поправки в Конституцию, по мнению 47% респондентов, предложены для совершенствования системы управления государством в интересах большинства населения. Ровно столько же участников опроса полагают, что поправки преследуют интересы действующего президента для расширения полномочий и сохранения власти после 2024 года.

Согласно опросу, почти каждый третий россиянин после выдвинутых инициатив по внесению поправок в Конституцию РФ заявил, что конституционные нормы не играют значительной роли в жизни страны, поскольку с ними мало кто считается.

Сопоставимое количество респондентов (27%) считают, что Основной закон гарантирует права и свободы граждан, почти столько же участников опроса (24%) уверены, что Конституция поддерживает порядок в деятельности государства. Еще 15% опрошенных полагают, что она является для президента средством, позволяющим контролировать Госдуму, отмечается в исследовании.

Что касается осведомленности россиян об инициативах президента по изменениям в Конституцию, то подавляющее большинство опрошенных (80%) хорошо или частично знают об этом, 20% респондентов ничего об этом не слышали.

Президент России Владимир Путин во время своего послания Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. Так, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и министров, а также ужесточить требования к кандидатам в президенты, закрепить приоритет российского права над международным и другие изменения.

20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию. 23 января депутаты поддержали его единогласно в первом чтении. Второе чтение намечалось на 11 февраля. Однако, поскольку в созданную Путиным рабочую группу по подготовке поправок поступило более сотни различных инициатив, спикер Вячеслав Володин объявил о его переносе на более поздний срок.

Хроника 15 – 31 января 2020 годаИзменение Конституции
Россия Левада-центр Конституция Владимир Путин

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