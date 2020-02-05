Обвиняемого в нападении на Памфилову отправили на принудительное лечение

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ахад Карабалаев, обвинявшийся в нападении осенью прошлого года на главу Центризбиркома РФ Эллу Памфилову, признан судом невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Согласно заключению комиссии экспертов Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, на основании постановления суда Карабалаев направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

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