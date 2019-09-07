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Задержан подозреваемый в нападении на дом Памфиловой

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на дом главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам представителя министерства, "им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения".

В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы.

В ночь на пятницу неизвестный проник в дом главы ЦИК в подмосковной Истре и напал на нее с электрошокером. Памфилова рассказала, что у нее остались следы от ожогов, синяки и царапины, но ей удалось отбиться от нападавшего стулом. По ее словам, из дома ничего не пропало. От предложения о личной охране глава ЦИК отказалась.

По решению генерального прокурора РФ Юрия Чайки уголовное дело о нападении на Памфилову передано из МВД РФ для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. Процесс будет контролироваться в Генпрокуратуре России.

МВД России Элла Памфилова

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