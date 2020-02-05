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Роскомнадзор отозвал иск о блокировке Mailbox.org

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор отозвал иск о блокировке на территории РФ немецкого почтового сервиса Mailbox.org, после того как компания-владелец предоставила данные для внесения в реестр операторов распространения информации в интернете, заявили в пресс-службе ведомства.

Как следует из сообщения службы, соответствующее заявление удовлетворено Таганским районным судом Москвы.

В РоссииВладелец Mailbox.org предоставил требуемые данные РоскомнадзоруЧитать подробнее

О том, что у Роскомнадзора есть вопросы к Mailbox.org, стало известно в сентябре 2019 года. Служба намеревалась обратиться в суд с просьбой о блокировке данных сервисов в РФ, так как, по мнению Роскомнадзора, штрафные санкции в данном случае будут неэффективны.

СМИ В связи с этим писали, что иски к Mailbox.org и Scryptmail готовились в связи с отказом предоставить по запросу ФСБ свои контактные сведения для внесения в реестр ОРИ.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил "Интерфаксу", что запрос ФСБ связан с сообщениями о ложном минировании общественных зданий, волна которых прокатилась в РФ в первой 2019 года.

Основатель и гендиректор компании Пэр Хайнлайн заявил, что компания категорически не приемлет использование своего сервиса для ложных сообщений о терактах и готова к взаимодействию с ведомством, но к ним никто не обращался.

Роскомнадзор

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