Флешмоб #своихнебросаем запущен в Тюмени в поддержку эвакуированных из Китая

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Жители Тюмени запустили флешмоб #своихнебросаем, чтобы привлечь внимание к проблеме паники в социальных сетях относительно размещения прибывающих из Китая россиян и граждан СНГ на карантин в тюменском санатории, сообщается на сайте областного оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Горожане записывают слова поддержки и размещают их в инстаграме.

Флешмоб стал ответом на множество возмущенных комментариев тюменцев под инстаграм-постом губернатора области Александра Моора о готовности принимать эвакуированных из Китая в созданном в регионе карантинном пункте. "Тюмень готова к приему пассажиров, прибывающих из Китая. Обеспечены все меры безопасности", - написал губернатор.

В связи с этим некоторые горожане обвинили руководителя области в популизме и нежелании считаться с мнением населения. "Второй самолет к нам прилетел... сколько еще ждать птичек из Китая? Слуги государевы как обычно повернулись к людям... не учитывая их мнения. Почему бы не в Москве их принять, чем руководствуются?", - написал один из комментаторов.

Однако другие их земляки высказывают в комментариях слова поддержки. "Всем приехавшим согражданам и персоналу желаю здоровья и легко перенести карантинные мероприятия! Комментарии большинства тюменцев просто стыдно читать...", - пишет одна из пользователей.

Утром в среду в Тюмень прибыли два военных самолета, эвакуировавшие россиян и граждан других стран из Уханя и китайской провинции Хубэй, где они работали или учились.

Эвакуированных разместили в санатории в поселке Винзили в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек, на территории лечебно-реабилитационного центра "Градостоитель". Во время карантина они не будут контактировать с местными жителями. В реабилитационном центре выставлены два периметра ограждения и охрана Росгвардии. Санаторий имеет автономную канализационную систему, где будет проводиться усиленная дезинфекция. Он находится под постоянным видеонаблюдением.

Ранее в России были выявлены два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей Тюмени.