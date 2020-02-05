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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:22

Губернатор назвал сложной задачей подбор врачей для пребывания в карантине в Тюмени

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - При подготовке к эвакуации россиян из Хубэя одной из самых сложных задач было в сжатые сроки создать новый медицинский коллектив, который проведет 14 дней на карантине с эвакуированными в санатории под Тюменью, заявил губернатор региона Александр Моор.

Он отметил, в эту группу вошли врачи, средний медперсонал и узкие специалисты, готовые "на высочайшем уровне решить задачи, которые могут возникнуть в ходе этих 14 дней карантина".

"Мы должны гордиться нашими медиками, потому что люди на 14 дней заходят в зону карантина и будут там находиться, жить, ночевать работать и отдыхать", - сказал чиновник.

Он заверил, что продуманы различные жизненные ситуации, в которых могут оказаться эвакуированные, персонал и власти будут быстро реагировать на их вопросы и пожелания и при необходимости доставлять все, что нужно.

Всем, кто находится на карантине, розданы сим-карты, сказал Моор. Ранее он говорил, что в санатории "Градостроитель", в 30 километрах от Тюмени, будет обеспечен мощный WiFi, для людей закупили телевизоры, игрушки, шахматы и другие развивающие игры. В номерах должны быть холодильники и душ. Эвакуированных обещали кормить четыре раза в день. Весь персонал должен работать с ними только в защитных костюмах. Дополнительных расходов из бюджета на это не потребуется, заверяла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Санаторий окружен двумя оградами, охранять его будут росгвардейцы, жилья рядом нет. Эвакуированных должны были доставить туда на специальных автобусах после дезинфекции в аэропорту. Всего туда должны были доставить 144 человека, в том числе иностранцев и детей.

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Тюменская область Тюмень Минздрав Александр Моор Ухань Китай Роспотребнадзор

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