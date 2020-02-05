Думский комитет одобрил конституционную поправку о назначении генпрокурора

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку из конституционного законопроекта, по которой назначать генпрокурора будет не Совет Федерации, а президент. Комитет является профильным для этой и ряда других конституционных поправок от сопредседателей рабочей группы по подготовке этих изменений.

Авторы поправок - председатель этого комитета Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Эти поправки поступили в комитет 4 февраля, их внесли ко второму чтению президентского законопроекта с другими поправками в Конституцию.

Сейчас генпрокуроров назначает и снимает Совфед по представлению президента. Такой же порядок прописан и в путинском законопроекте. Однако в нем же говорится, что прокуроров регионов президент будет назначать и увольнять после консультаций с сенаторами.

Клишас и Крашенинников предложили, чтобы такой порядок распространился и на генпрокурора и его заместителей, а также на прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур.

Если это положение будет утверждено, Совфед лишится важного полномочия. Спикер палаты Валентина Матвиенко поддержала эту поправку, заверял ранее Клишас.

"С Валентиной Матвиенко предварительно всё обсуждено, она согласилась, что должен быть единый порядок. Совет Федерации получит дополнительное право проводить консультации не только по прокурорам субъектов, но и по приравненным к ним", - сказал он "Интерфаксу" в среду утром.

По его словам, такая норма необходима для обеспечения единого порядка назначения всех прокуроров, которые "проходят Совфед".

На вопрос, не ударит ли эта поправка по статусу Совета Федерации, Клишас ответил: "Нет".

"Процедура консультаций будет определена регламентом Совета Федерации, она будет точно повторять то, что происходит сейчас, включая публичное обсуждение кандидатуры на пленарном заседании", - сказал сенатор.

По словам Клишаса, эта поправка обсуждались на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию.