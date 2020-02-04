Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников не поддержал идею прописать в Основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, и упоминание о боге.

Изменение Конституции

"Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет", - сказал он.

Депутат добавил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать".

Понятие брака заложено в Семейном кодексе, напомнил также Крашенинников.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля предложил внести в Конституцию упоминание бога. Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас это поддержал.

Закрепить в Конституции понятия брака, как союза мужчины и женщины, предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Павел Крашенинников Владимир Путин Конституция патриарх Кирилл Андрей Клишас Петр Толстой

Новости по теме

Новости

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству
Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Путин заявил, что предложил поправки в Конституцию не для продления своих полномочий

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Полковника Захарченко поместили в ШИЗО на пять суток

Вместо китайских овощей в Приамурье привезут турецкие помидоры и казанские огурцы

Авиабилеты за рубеж подорожают в РФ с 5 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');