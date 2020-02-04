Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Председатель думского комитета по законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников не поддержал идею прописать в Основном законе понятие брака как союза мужчины и женщины, и упоминание о боге.
"Моя точка зрения, что бог, если он есть в душе, то он есть. Независимо от того, будет ли он прописан в тексте закона или нет", - сказал он.
Депутат добавил, что "есть другие тексты, которым мы можем следовать".
Понятие брака заложено в Семейном кодексе, напомнил также Крашенинников.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 февраля предложил внести в Конституцию упоминание бога. Сопредседатель рабочей группы сенатор Андрей Клишас это поддержал.
Закрепить в Конституции понятия брака, как союза мужчины и женщины, предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.