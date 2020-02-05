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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

В "Единой России" придумали, как исключить завышение цен в аптеках

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В думской фракции "Единая Россия" подготовили законопроект о регулировании деятельности аптек, сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

"Депутатами фракции "Единая Россия" разработан законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен", - сообщил Неверов журналистам в среду.

По его словам, в четверг, 6 февраля, данный законопроект будет рассмотрен на заседании координационного совета фракции "Единая Россия" по законотворчеству. Неверов добавил, что единороссы поддерживают позицию президента РФ Владимира Путина, который ранее в среду предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на медицинские маски и на лекарства от коронавируса на волне борьбы с новой инфекцией.

Глава государства на встрече с членами правительства 5 февраля обвинил аптеки, завышающие цены на упомянутые товары, в стремлении нажиться. "Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз", - отметил он.

О проблеме повышения цен в некоторых аптечных сетях сообщила Путину глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, кое-где — в 100 раз.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор — об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Сергей Неверов Единая Россия Госдума Владимир Путин

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