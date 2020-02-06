Сочинские аптеки заявили о повышении цен на маски у поставщиков

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Сочи аптеки распродали маски по цене 3 рубля за штуку и теперь ждут их от поставщиков по цене 15 рублей. Цены подняли поставщики из Краснодара и Ростова-на-Дону, рассказал сотрудник одной из аптек.

"Это не мы цены подняли, а поставщики. Они поднимают цены, а "битое звено" получаемся мы. Нас Росздравнадзор обязывает продавать такие дорогие маски", - сказал он.

По его словам, жители Сочи раскупили все маски и их не осталось ни в одной аптеке.

"Когда у нас идет паника, поставщики на этом зарабатывают деньги", - добавил он.

"Медицинских масок нет ни у нас, в социальной аптеке, ни на городском складе", - сообщили в одной из социальных аптек. Когда поступят новые партии, сотрудник учреждения не знает.

Ажиотажный спрос на маски агентству подтвердили в нескольких частных аптеках Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи были проверены два человека с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился.

Тюменское УФАС пообещало проверить аптеки в областном центре после жалоб горожан, что маски подорожали.

Президент Владимир Путин, узнав об ажиотаже в аптеках, предложил лишать аптеки лицензии за повышение цен на противовирусные препараты и маски, "чтоб неповадно было в следующий раз".