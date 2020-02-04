Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор - об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Россздравнадзор будет принимать жалобы граждан на горячую линию 8 (800) 550-99-03.

ФАС проведет проверки через территориальные органы и с помощью властей регионов. Служба также попросила регионы быстро провести совещания по ценам на маски и отчитаться об итогах. Ведомство будет раз в неделю ждать из территориальных управлений сводки о ценах на маски на местах. При поступлении информации о завышении цен или дефиците масок, управления будут проводить проверки и принимать меры в случае необходимости.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок из-за опасений, что образуется дефицит на фоне вспышки нового коронавируса в Китае.

3 февраля глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что федеральные власти помогут регионам, если там возникнет дефицит лекарств или масок.