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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:37

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках

Чиновники начали проверять ситуацию с медицинскими масками в аптеках
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начали собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор - об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Новый коронавирус в Китае

Россздравнадзор будет принимать жалобы граждан на горячую линию 8 (800) 550-99-03.

ФАС проведет проверки через территориальные органы и с помощью властей регионов. Служба также попросила регионы быстро провести совещания по ценам на маски и отчитаться об итогах. Ведомство будет раз в неделю ждать из территориальных управлений сводки о ценах на маски на местах. При поступлении информации о завышении цен или дефиците масок, управления будут проводить проверки и принимать меры в случае необходимости.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок из-за опасений, что образуется дефицит на фоне вспышки нового коронавируса в Китае.

3 февраля глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что федеральные власти помогут регионам, если там возникнет дефицит лекарств или масок.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
ФАС Росздравнадзор Татьяна Голикова

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