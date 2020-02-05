Путин предложил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на маски

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

"Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.

"Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз", - отметил он.

О проблеме повышения цен в некоторых аптечных сетях сообщила Путину глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что сейчас регистрируется рост цен на маски и лекарственные препараты в аптечных сетях, кое-где — в 100 раз.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала собирать данные о повышении цен на маски в аптеках, а Росздравнадзор — об отсутствии в продаже масок или противовирусных лекарств. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в фармотрасли сообщил, что Минпромторг может ограничить экспорт медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок из-за опасений, что образуется дефицит на фоне вспышки нового коронавируса в Китае.

3 февраля Голикова пообещала, что федеральные власти помогут регионам, если там возникнет дефицит лекарств или масок.

Роспотребнадзор рекомендует носить медицинские маски в транспорте и местах массового скопления людей, а во время пребывания на улице от них можно отказаться. В ведомстве также посоветовали менять маски на новые каждые два-три часа.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае началась в конце прошлого года. Всего заболели более 24 тыс. человек, 491 человек скончался. В России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Забайкалье и Тюменской области.

Россияне, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя, закрытого на карантин из-за распространения нового коронавируса, поместили на 14 дней карантина в санаторий "Градостроитель", в 30 км от Тюмени. Всего туда поместят 144 человека, в том числе детей и иностранных граждан. Между тем в среду в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.