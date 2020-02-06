В Смоленской епархии РПЦ предостерегли от "амулетов против коронавируса"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Смоленская епархия РПЦ предостерегла жителей области от интернет-мошенников, предлагающих приобрести "амулеты" и "чудодейственные маски" против коронавируса, усилив их действие "освещением в церкви".

"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению Церкви о святости и освящении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Смоленской епархии.

Скриншот страницы сайта объявлений был опубликован в ряде региональных СМИ. В объявлении "официальный представитель в Смоленске" предложил приобрести амулеты от шаманов из Карелии и "чудодейственные маски" для защиты от заболевания коронавирусом. В тексте объявления продавец за определенную доплату предложил покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.

В сообщении на сайте епархии также приводятся слова сенатора Совета Федерации от Смоленской области Сергея Леонова, который назвал такие действия мошенников "хайпом" и попыткой злоумышленников заработать на панике и слухах.

"Уханьский" вирус

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 по московскому времени среды, 5 февраля) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28 тыс. 018 человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях.

Всего в других странах мира, по поступающей информации, зарегистрировано около 260 случаев заражения. Два случая инфицирования новым вирусом выявили в России. При этом именно Ухань стал эпицентром распространения вируса.

В этом китайском городе живет 12 млн человек, но многие после начала вспышки коронавируса успели покинуть город.