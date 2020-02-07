Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Почти 70 человек умерли из-за коронавируса за сутки

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 69 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,447 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, жертвами стали 64 человека, выявлен 1,501 тыс. новый больной.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) 22,112 тыс. человек (в Ухане - 11,618 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 618 случаях (в Ухане - 478 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 617 человека, 15,804 тыс. больных продолжают лечение в больницах, боле 64 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

Китай Хубэй коронавирус

Новости по теме

Новости

Трамп высказался об окончании процедуры своего импичмента

Трамп высказался об окончании процедуры своего импичмента

Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX

Инженеры Boeing нашли еще одну проблему с ПО самолета 737 MAX

Что произошло за день: четверг, 6 февраля

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

Тимошенко заняла кресло спикера Рады после потасовки в парламенте

МИД Белоруссии объявил, что Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с РФ

Минск назвал свои потери из-за налогового маневра в РФ в 2019 году

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию

Лукашенко обвинил РФ в нарушении обязательств по поставкам нефти в Белоруссию

Участники 61-й экспедиции на МКС вернулись на Землю

Военная операция России в Сирии

МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии

МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');