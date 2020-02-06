Суд заочно арестовал "крабового короля" Кана по делу об убийстве 10-летней давности

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Кан заочно арестован хабаровским судом по обвинению в организации убийства дальневосточного предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году.

"Кан арестован заочно, в ближайшее время он будет объявлен в международный розыск", - сообщили в Следственном комитете РФ (СКР). Там отметили, что изначально суд первой инстанции отказал следствию в заочном аресте Кана. Между тем Хабаровским краевым судом приведенные следствием доводы признаны обоснованными, решение суда первой инстанции отменено.

СКР потребовал заочного ареста Кана в январе 2020 года.

В декабре 2018 года правоохранительные органы провели обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения Кана, которого окрестили "крабовым королем".

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что организатором убийства Пхиденко являлся Кан. В декабре 2019 года в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, Кана объявили в федеральный розыск.

Ранее на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и продаже за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном. В сюжете отмечалось также, что Пхиденко также работал в сфере вылова краба.