СК потребовал заочного ареста "крабового короля" Кана за убийство

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ направил ходатайство в суд о заочном аресте бизнесмена Олега Кана, говорится в сообщении СК, поступившем в "Интерфакс".

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года правоохранительные органы провели обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения Кана, которого окрестили "крабовым королем".

Ранее на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном.

В сюжете сообщалось также, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко.