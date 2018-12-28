Обыски у людей из окружения "крабового короля" Олега Кана начались на Сахалине

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проводят обыски в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого окрестили "крабовым королем", сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее на федеральных телеканалах вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Каном.

В сюжете сообщалось также, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко. В рамках расследования этого убийства приморские следователи привлекли к уголовной ответственности Д.Полякова, выполнявшего роль пособника. В 2011 году суд назначил ему семь лет лишения свободы.

В СКР в свою очередь отметили, что "в отношении Кана выносилось постановление о привлечении в качестве обвиняемого, как организатора убийства, и он был объявлен в розыск. Однако после того, как материалы уголовного дела передали для дальнейшего расследования в следственные органы СК России по Сахалинской области, сотрудниками этого подразделения прежние доводы были опровергнуты и принято решение о прекращении уголовного преследования Кана и приостановлении предварительного следствия", - говорится в сообщении.

По данным источников "Интерфакса", в настоящее время Кана нет в РФ.