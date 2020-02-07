Мишустину до 2010 года принадлежало 25% в фондах группы UFG

После возвращения на госслужбу он передал жене право собственности на эти активы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин в 2008 году, перейдя с госслужбы в бизнес, стал владельцем 25% в фондах группы UFG, сообщила РБК управляющий партнер инвесткомпании Полина Герасименко.

Мишустин стал президентом группы UFG в 2008 году после десяти лет работы во власти. С одним из основателей группы Борисом Федоровым он был знаком с конца 1980-х годов. Президентом группы он был до 2010 года, пока его не назначили руководителем Федеральной налоговой службы.

"Контролирующими партнерами UFG с момента основания были Борис Федоров, Чарльз Райан и Флориан Феннер. В 2008 году их стало четверо, к ним присоединился Мишустин", - сообщила Герасименко.

По ее словам, он стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу.

"Как партнер, он был введен в состав собственников с долей 25% в уже созданные на тот момент фонды, а при создании новых фондов также становился учредителем с долей 25%", - написала она.

Активы под управлением группы тогда превышали $2 млрд, говорится в комментарии. Партнеры получали комиссию за управление и комиссию за успех, если ежегодная доходность фондов превышала 5-8% в долларах. В 2009 году, по данным Герасименко, Мишустин получил вознаграждение в размере около 79 млн рублей (порядка $2,5 млн).

В 2010 году, решив вернуться на госслужбу, Мишустин передал право собственности на траст, через который владел долей в UFG, своей жене Владлене с обязательством перед партнерами UFG о продаже активов, сообщила Герасименко.

Партнеры UFG, в свою очередь, обязались выкупать у нее доли по мере того, как на них будут находиться покупатели.