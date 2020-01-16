Новый премьер РФ настроен на "цифровой прорыв". Обобщение

Кандидат на пост премьер-министра России, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший глава Федеральной налоговой службы, 53-летний Михаил Мишустин в четверг возглавил российское правительство, впервые в современной истории России в Госдуме не было подано ни одного голоса против этой кандидатуры премьера.

Большинство в Госдуме на заседании в четверг согласилось с назначением Мишустина главой правительства: 383 депутата проголосовали "за", 41 воздержался и ни один не проголосовал "против".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги голосования, отметил, что по числу голосов, поданных "за", Мишустину не удалось "переплюнуть" только одного кандидата в премьеры - Владимира Путина, за которого в 2008 году проголосовало 392 депутата.

Покидая нижнюю палату, Мишустин пообещал журналистам "в ближайшие дни" представить президенту свое видение нового состава правительства. По Конституции, новый премьер должен сделать это в течение недели с момента назначения.

Указ об утверждении Мишустина председателем правительства президент РФ подписал позже в четверг.

Ранее на встречах с думским фракциями кандидат в премьеры подтвердил планы произвести изменения в персональном составе кабинета министров, но, по словам депутатов, конкретных персоналий и постов не называл.

Планы нового премьера

Рабочий день Мишустина, кандидатуру которого Путин внес в Госдуму буквально накануне вечером, начался в четверг в 08:30 утра консультациями с думскими фракциями. По их итогам фракции "Единой России", "Справедливой России" и ЛДПР заявили, что поддержат кандидатуру Мишустина, КПРФ - что воздержится при голосовании.

Выступая затем на пленарном заседании Госдумы, тогда еще кандидат в премьеры Мишустин обозначил, какими ему видятся приоритеты в работе кабинета министров.

Он, по сути, продемонстрировал настрой на продолжение курса прежнего кабинета: подчеркнул необходимость сохранения макроэкономической стабильности путем аккумулирования дополнительных доходов и сохранения инфляции в параметрах не выше 4%; заявил, что новое правительство, безусловно, должно выполнить майские 2012 года указы президента; пообещал с первого дня работы в правительстве заняться снятием барьеров и ограничений для бизнеса.

Мишустин не обошел вниманием и реализацию национальных проектов, но при этом показал, что явным приоритетом для себя считает нацпроект "Цифровая экономика". "Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора", - заявил он. По словам Мишустина, необходимо "серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления" через самые современные информационные технологии.

Мишустин видит государственный аппарат как "цифровую платформу, которая создана для людей".

Будущий премьер сказал, что средства, выделяемые на нацпроекты, прежде всего, должны идти на развитие высокотехнологичных секторов российской промышленности, машиностроение. При этом он подчеркнул, что важно реализовать и экспортный потенциал агропромышленного комплекса страны, причем не только за счет поставок зерна.

В социальной сфере Мишустин выделил проблему различных льгот, предложив заменить их новой системой социальной адресной помощи нуждающимся, которую считает возможным создать за два года. Мишустин отметил, что этому может помочь закон о едином реестре населения, который уже принят в первом чтении Госдумой и позволит определять адресатов этой помощи по домохозяйствам и доходам семей.

"Существует огромное количество льгот, их сотни. Сегодня очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются, потому что нет заявительного принципа, есть принцип их автоматического распределения, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли", - пояснил кандидат в премьеры.

Мишустин сообщил, что меры социального и демографического характера, изложенные президентом в Послании Федеральному собранию, потребуют около 4 трлн рублей из бюджета за четыре года, но эти средства есть, они будут перераспределены внутри бюджета.

Будущий премьер, отвечая на вопросы депутатов, был лаконичен и в завершении пообещал впредь, выступая перед парламентариями, говорить "аккуратно, но честно".

Он заявил, что подготовится к апрельскому отчету правительства в Госдуме, чтобы "более детально ознакомить депутатов с тем курсом, который возьмет правительство РФ".

В пятницу новый премьер впервые приедет в Дом правительства, где, как сообщила пресс-служба кабинета, состоится его встреча с предшественником, Дмитрием Медведевым, которого президент назначил на новый пост - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

При всеобщем одобрении

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что в связи со сменой правительства появилась надежда на преобразования в России. Он очень высоко оценил профессиональные качества Мишустина, которого в свое время сам представлял на пост главы ФНС.

"И новая команда всегда приходит с новыми идеями, она получает поддержку своей программы, получает мандат на проведение этих реформ. Поэтому то, что в законодательстве многих стран обязательно написано про сменяемость, особенно в рамках политической конкуренции о сменяемости правительства, - это важнейший институт поддержки доверия", - сказал Кудрин в четверг в ходе Гайдаровского форума в РАНГХиГС

Он выразил мнение, что Россия испытывает сложный период развития экономики, но у страны есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста, и для этого потребуется проводить реформы". "Я думаю, что Мишустину надо будет - это мое предположение и представление - вернуться к вопросу качества управления национальными проектами", - добавил он.

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, который пересекался с Мишустиным и как вице-губернатор Петербурга, и как замглавы Минэкономразвития, и как зампред ВТБ, позитивно оценил кандидатуру Мишустина. Осеевский считает, что работа нового правительства будет "четкой и структурированной", а основной акцент может быть сделан на реализации национальных проектов, сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мне довелось с Михаилом довольно долго взаимодействовать - последние 15 лет в разных ипостасях и у него, и у меня. Мы начинали нашу совместную работу в период создания особых экономических зон, затем наше взаимодействие было уже в рамках налоговой политики. Михаил очень профессиональный человек, глубоко разбирающийся в том деле, которым он занимается. Очень системный, умеющий подбирать сильную команду и выстраивать ее работу. Поэтому я уверен, что и работа нового правительства будет четкой и структурированной. Думаю, что основной акцент будет сделан на реализацию национальных проектов", - сказал Осеевский. По его мнению, кандидатура Мишустина на пост премьера обусловлена тем, что Владимир Путин "ориентировался на те результаты, которых добилась налоговая служба под руководством Мишустина".

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, "инвестиционное и деловое сообщество крайне высоко оценивает планы Михаила Мишустина ускорению реализации национальных проектов и увеличению и стимулированию инвестиций в инфраструктуру". Мишустин известен не только как государственный деятель, но и как инвестор, который возглавлял один из крупнейших в России фондов России — UFG, отметил Дмитриев. "Понимание инвестиционного сообщества и опыт руководителя федерального уровня дают ему уникальную возможность для того, чтобы значимо нарастить инвестиции в России", - считает глава РФПИ.

Члены медведевского кабинета, сейчас пребывающие в статусе исполняющих обязанности, с момента отставки правительства почти не давали комментариев. Пока развернуто высказался только и. о. первого вице-премьера - министра финансов Антон Силуанов. По его словам, смена правительства - свидетельство того, что от властей ждут более динамичного роста экономики.

"Я думаю, что смена правительства - это тот шаг, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов динамики развития", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

"Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать задачи, главное, как добиваться тех целей, поставленных президентом в указе 2018 года. И как реализовать задачи, которые поставлены были в послании президента. Правительство, думаю, должно определиться со своими приоритетами, инструментами и показать результат", - заявил чиновник, курирующий работу ФНС как министр финансов.

Силуанов - единственный член правительства Медведева, которого Мишустин упомянул в своем выступлении перед утверждением его кандидатуры Госдумой. Будущий премьер рассказал, что консультировался с Силуановым о финансировании мер социальной поддержки, включенных в послание президента Федеральному собранию.

По словам Силуанова, "Мишустин - технологичный человек, который прекрасно видит цель и прекрасно знает, как ее достигать". "Цели сложные поставлены, они обширные. Должна собраться команда единомышленников, которые должны идти в одном направлении, четко понимая задачи. Я уверен, что у Михаила Владимировича все это получится, такая команда будет подобрана", - заявил и.о. первого вице-премьера.

На вопрос о том, какие изменения должен претерпеть состав кабмина, Силуанов ответил: "Мне сложно говорить, этот вопрос определяется президентом и председателем правительства".