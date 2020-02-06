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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Три комитета Думы разберутся с завышением цен на лекарства и маски в аптеках

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проанализировать информацию о завышении аптечными сетями цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты.

"Считаем правильным поручить комитетам Государственной Думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам", - сказал Володин в четверг журналистам.

Новый коронавирус в Китае

Спикер добавил, что в данном случае депутатам также нужно взаимодействовать со Счетной палатой и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), "чтобы подобных ситуаций не возникало".

"Есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в 100 раз. Президент подчеркнул, что реакция должна быть самой серьезной, вплоть до отзыва лицензии у таких аптек, потому что наживаться на людях недопустимо", - сказал Володин.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с завышением цен на препараты от коронавируса и медицинские маски в некоторых аптеках накануне, 5 февраля. "Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться", - сказал глава государства. Днем ранее ФАС начала собирать информацию о повышении цен на маски в аптеках.

Информация о росте цен на медицинские маски на фоне сообщений об эпидемии коронавируса поступает из разных регионов РФ, в частности, из Сочи, Тюмени, Ханты-Мансийска и других мест.

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