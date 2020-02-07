Экологи напомнили Генпрокуратуре о моржатах из "китовой тюрьмы"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" повторно обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по факту продажи шести моржат из "китовой тюрьмы" в Крым.

Экологи считают продажу незаконной.

Ранее такие обращения направляла региональная общественная организация "Эковахта Сахалина", однако Генпрокуратура до сих пор не дала на них ответ по существу.

В соцсетях коалиция "Свободу косаткам и белухам" отмечает, что реабилитационный центр морских млекопитающих "Тюлень" в Приморском крае готов принять животных.

После выпуска около сотни косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае в ней оставались шесть детенышей моржей. Экологи сообщали, что с моржатами в "китовой тюрьме" жестоко обращались, содержали в закрытом металлическом ангаре без доступа солнечного света, в крошечных бассейнах, а матерей их убили при отлове.

Экологи считают, что детеныши моржей добыты на основании незаконно выделенных квот для последующей продажи в зарубежные океанариумы, они запрещены к содержанию в неволе, могут относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ или охраняемым международными договорами (Конвенцией СИТЕС).

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил руководителю Росприроднадзора провести проверку.

В декабре 2019 года стало известно, что моржей из "китовой тюрьмы" продали и перевезли в Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" в Новосибирске, откуда их попытались продать в Китай. Росприроднадзор отказал в выдаче такого разрешения и моржат отправили в Ялту на базу "Дельфинии".