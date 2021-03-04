В Думе предложили запретить вылов морских млекопитающих для дельфинариев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Депутат Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях. Законопроектом предлагается запретить добычу морских млекопитающих для дальнейшего использования в культурно-просветительских целях и для "организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры".

В середине октября 2020 года Минсельхоз подготовил законопроект, предусматривающий запрет на промышленный вылов китообразных в РФ и их вывоз за границу.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в министерство предложение о дополнении инициативы запретом на вылов китообразных и в культурно-развлекательных целях. Как ранее заявлял депутат, в России может существовать и внутренний теневой рынок китообразных, стимулируемый недобросовестными владельцами дельфинариев, не способных содержать животных в нормальных условиях.

"На некоторых животных в дельфинариях документы получены в конце 90х - начале 2000х годов, они должны быть уже сильно в возрасте, а по факту там находятся совершенно молодые особи, и это сплошь и рядом. Это говорит о том, что часть бизнеса ведется в нарушение всех норм, правил и законов", - сказал Бурматов на заседании комитета в конце июля.

По его словам, иногда по документам одного дельфина сменяется "несколько поколений" особей.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.