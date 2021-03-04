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В Думе предложили запретить вылов морских млекопитающих для дельфинариев

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Депутат Светлана Бессараб внесла в Госдуму законопроект о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-развлекательных целях. Законопроектом предлагается запретить добычу морских млекопитающих для дальнейшего использования в культурно-просветительских целях и для "организации зрелищно-развлекательных мероприятий в зоопарках, океанариумах, музеях, цирках и других организациях культуры".

В середине октября 2020 года Минсельхоз подготовил законопроект, предусматривающий запрет на промышленный вылов китообразных в РФ и их вывоз за границу.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в министерство предложение о дополнении инициативы запретом на вылов китообразных и в культурно-развлекательных целях. Как ранее заявлял депутат, в России может существовать и внутренний теневой рынок китообразных, стимулируемый недобросовестными владельцами дельфинариев, не способных содержать животных в нормальных условиях.

"На некоторых животных в дельфинариях документы получены в конце 90х - начале 2000х годов, они должны быть уже сильно в возрасте, а по факту там находятся совершенно молодые особи, и это сплошь и рядом. Это говорит о том, что часть бизнеса ведется в нарушение всех норм, правил и законов", - сказал Бурматов на заседании комитета в конце июля.

По его словам, иногда по документам одного дельфина сменяется "несколько поколений" особей.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой".

После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета выяснилось, что животные выловлены с нарушением закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Впоследствии животные были постепенно освобождены из "китовой тюрьмы". 10 ноября 2019 года специалисты завершили выпуск последней партии животных.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Госдума

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