В Екатеринбурге 60 здоровых китайцев изолировали на карантин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На карантин в санаторий "Бодрость" в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга доставлены 60 прилетевших из Китая граждан этой страны, сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

Ковальчик отметил, что они здоровы и просто побудут под наблюдением врачей. "Это не зараженные люди. Они здесь на карантине. Не надо раздувать панику! Если будут какие-то признаки ОРВИ, то сразу будут отвезены в больницу", - подчеркнул он.

Замглавы города также заявил, что в случае необходимости в городе будут созданы новые места для карантина, но пока это не нужно. "Пока такой необходимости нет, это (прилетел из Пекина) единственный борт. Если предупредят, что будут еще борта из Китая, будем решать", - добавил он.

Как сообщалось, на базе санатория "Бодрость" 6 февраля создан обсерватор для изоляции граждан КНР, прибывающих в регион. В пятницу туда доставлены первые граждане Китая для медицинского наблюдения в течение 14 дней.

Оздоровительный центр "Санаторий "Бодрость" (находится под управлением администрации Екатеринбурга) расположен в черте Екатеринбурга вблизи жилого района Эльмаш рядом с маршрутами общественного транспорта.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 7 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались около 640 человек, число заболевших превысило 31 тыс. человек (около 5 тыс. человек из них в тяжелом состоянии). Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось более 1,5 тыс. человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.