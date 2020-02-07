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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:03

Десятки прибывших в Екатеринбург китайцев поместят на двухнедельный карантин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков граждан КНР в ближайшие часы будут доставлены в оздоровительный центр "Бодрость" в Екатеринбурге для медицинского наблюдения в течение 14 дней, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, граждане КНР, за которыми будет вестись наблюдение, прибыли в Екатеринбург самолетом в пятницу утром. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Кольцово", в Екатеринбург в 9:59 по местному времени (7:59 по Москве) приземлился рейс из Пекина.

Новый коронавирус в Китае

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, на 7 февраля в Свердловской области были обследованы 22 человека, которые вернулись из Китая и у которых впоследствии появились симптомы ОРВИ, ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Как сообщалось, разворачивать центр наблюдения за гражданами КНР на базе "Бодрости" в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача начали в Екатеринбурге в четверг, 6 февраля. В санатории "Интерфаксу" рассказывали, что все постояльцы лечебного учреждения уже выселились. "Пока к нам никто из жителей Китая не поступал", - сказал собеседник агентства 6 февраля.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено. По состоянию на 6 февраля все эвакуированные в Тюмень россияне и иностранцы, а также китайская студентка, которая проходит лечение в областной инфекционной больнице чувствуют себя хорошо.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

Екатеринбург Китай

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