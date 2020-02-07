У троих эвакуированных из Ухани немного поднялась температура

Кровь и мазки на анализы у них взяли только в пятницу, сказал один из помещенных на карантин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - У трех человек, эвакуированных из Уханя и помещенных на карантин в санатории "Градостроитель" под Тюменью, вечером выявили повышение температуры до 37,2 градуса. Об этом рассказал один из россиян, находящихся в "Градостроителе".

По его словам, температуру у них меряют по три-четыре раза в день, "постоянно слушают легкие и проводят замеры уровня кислорода в крови". У троих на вечернем замере выявили повышение температуры до 37,2 градуса", - сказал собеседник агентства.

"Насчёт анализов: взяли кровь и мазки только сегодня - на третий день", - добавил он. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что 7 февраля в санатории "будет закончен" отбор проб для анализов на коронавирус. На утро после заселения эвакуированных чиновники говорили, что пока коронавирус ни у кого из них не обнаружен. Позднее в тот же день некоторые из эвакуированных писали в соцсетях, что анализы у них ни разу не брали.

"Самочувствие хорошее. Условия пребывания вполне приемлемые. Живем по два человека. Кормят хорошо. Персонал очень дружелюбный, военные или гражданские врачи - сказать точно не могу. Балконы есть в номерах. Выходить на балкон разрешается, проветривать тоже не запрещено", - сказал в пятницу собеседник агентства.

Загранпаспорта, которые у них забрали в самолете, им вернули 6 февраля с печатями.

Эвакуированный подтвердил, что багаж им обещали вернуть после дезинфекции, но "сейчас ходит информация, что не отдадут до конца". В Тюменском управлении Роспотребнадзоре отмечали, что не знают, как правильно дезинфицировать чемоданы и их содержимое и будут ждать указаний из Москвы.

В оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса информацию о поднявшейся температуре у трех человек подтвердить не смогли. Там предположили, что речь идет о людях, которых 6 февраля перевели в стационар. По данным штаба, у остальных самочувствие не изменилось.

Всего в санаторий "Градостроитель" 5 февраля было помещено 144 человека, в том числе вывезенные вместе с россиянами иностранцы. С ними на двухнедельный карантин остались специально отобранные врачи. Трех эвакуированных 6 февраля перевели в инфекционную больницу из-за проблем, не связанных с вирусной инфекцией. Чиновники только отметили, что у одного из троих - иностранца - абстинентный синдром.