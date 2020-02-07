В Ухане умер врач, первым предупредивший о новом коронавирусе

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Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Комитет здравоохранения провинции Хубэй в Китае выразил соболезнования родным умершего от коронавируса Ли Вэньляна - врача, который в декабре прошлого года в соцсетях предупредил коллег о появлении нового штамма.

Тогда он ошибочно назвал его вирусом, вызывающим атипичную пневмонию (SARS), позднее ошибка была исправлена. Вместе с тем новость о появлении нового вируса благодаря коллегам Ли Вэньляна быстро распространилась по соцсетям.

Как напоминает The Guardian, в начале января в Ухане медика задержала полиция за "распространение слухов". Его заставили подписать признание в том, что он нарушил закон и серьезно нарушил общественный порядок.

Некоторых врачей, которые делились этой информацией, вызвали в полицию Уханя и предупредили о неуместности распространения непроверенной информации.

The Guardian пишет, что судьба еще семи человек, предположительно, медиков, которых задержали за распространение информации о вирусе, неизвестна.

Кончина доктора вызвала широкий резонанс в китайских соцсетях.