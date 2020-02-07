Сергей Неверов подтвердил гибель депутата Хайруллина в Татарстане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подтвердил, что депутат Айрат Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова", - написал Неверов в Фейсбуке.

Также гибель парламентария подтвердил глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Каши со ссылкой "на товарищей и министерство".

Ранее в пятницу частный вертолет разбился в Татарстане. На борту находились три человека, один из них погиб, двое госпитализированы. Источник сообщал "Интерфаксу", что погибший - депутат Хайруллин.

В окружении депутата "Интерфаксу" сообщили, что Хайруллин "любил летать на вертолете". "У него крупные сельхозугодья, он облетал их на вертолете", - отметил собеседник агентства.