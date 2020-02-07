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Сергей Неверов подтвердил гибель депутата Хайруллина в Татарстане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU Руководитель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подтвердил, что депутат Айрат Хайруллин погиб в крушении вертолета в Татарстане.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова", - написал Неверов в Фейсбуке.

Также гибель парламентария подтвердил глава думского комитета по аграрным вопросам Владимир Каши со ссылкой "на товарищей и министерство".

Ранее в пятницу частный вертолет разбился в Татарстане. На борту находились три человека, один из них погиб, двое госпитализированы. Источник сообщал "Интерфаксу", что погибший - депутат Хайруллин.

В окружении депутата "Интерфаксу" сообщили, что Хайруллин "любил летать на вертолете". "У него крупные сельхозугодья, он облетал их на вертолете", - отметил собеседник агентства.

Айрат Хайруллин родился 1 августа 1970 в Казани.

Был депутатом Государственной думы VI созыва от "Единой России", заместителем председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Доктор экономических наук.

Согласно сайту Госдумы, за 2018 год у Хайруллина задекларирован доход 158 млн 882 тыс рублей, но вертолета в собственности Хайруллина не указано.

В декларации также отмечено, что в пользовании у депутата был лесной участок в 45 тыс. кв. м.

Госдума Айрат Хайруллин Татарстан

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