После жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Коми по факту аварийной посадки самолета Боинг-737 в аэропорту города Усинска в воскресенье возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ.

В пресс-службе сообщили, что дело открыли по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Как отмечают в ведомстве, по предварительным данным следствия, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находилось 94 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента, а также причин и условий произошедшего.

В воскресенье лайнер компании "ЮТэйр", выполнявшее рейс из Москвы (UT 595), при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжил движение на фюзеляже.

На борту самолета находились 100 человек, из которых 94 - пассажиры.

По данным администрации Республики Коми, пострадавших в результате инцидента нет, двое обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.